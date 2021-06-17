Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ступень вернулась спустя несколько минут после старта ракеты с очередным спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III, используемым ВВС США.

Трансляция полета ведется на Ютуб-канале SpaceX.

Запуск Falcon 9 был осуществлен в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Многоразовую ступень использовали уже во второй раз. Она села на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, находившуюся в океане в 647 км от космодрома на мысе Канаверал, через 8,5 минут после запуска ракеты.

Что касается спутника, то через полтора часа после запуска он будет заброшен второй ступенью на высоту около тысячи километров над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тысяч км над планетой.

При этом специальное спасательное судно Briarwood должно попытаться "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже пятый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 миллиардов человек в мире.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.

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