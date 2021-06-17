Сегодня, 17 июня, сборная Украины в матче с Северной Македонией добыла первую победу на Евро-2020. За матчем, который завершился со счетом 2:1 в пользу нашей национальной команды следили как обычные болельщики, так и украинские политики.

Фото, как они сегодня болели за Украину, а также их комментарии матча и поздравления, появились в соцсетях.

Президент Владимир Зеленский написал довольно пространный пост в Фейсбуке. В отличие от реакции на первую игру сборной, в нем нет лозунга "Слава Украине! Героям слава!".

"Сегодня Украине была нужна только победа. И сегодня наши ребята ее получили. А все остальное - уже не имеет значения. Только что говорил об этом с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко. Всем игрокам, тренерскому штабу и персоналу сборной передал привет и благодарность за важный результат", - сказано в посте главы государства.

Он добавил, что от Киева до Бухареста почти 1000 километров, "но это вообще не расстояние для мощной волны поддержки для нашей сборной от всей страны".

"Впереди - несколько дней, чтобы восстановить силы, нервную систему и сорванный голос, чтобы в матче с Австрией снова большой единственной сорокамиллионной волной заряжать нашу сборную Украины. Только Украина! Только победа!" - этими словами завершается запись.

К ней Зеленский прикрепил фото сборной.

Зеленский оставил посвященный победе пост в соцсети

Экс-президент Петр Порошенко смотрел игру вместе с соратниками из "Евросолидарности" - судя по всему, в офисе политсилы. Он эмоционально радовался голам.

Порошенко смотрит матч Украина - Северная Македония. Фото: facebook.com/olesia.medvedieva

Мэр Киева Виталий Кличко также поделился в Facebook фотографиями, как он смотрел сегодняшний матч. Столичный градоначальник рассказал, что находится на работе в Киеве, но душой и эмоциями - со сборной Украины на матче в Бухаресте. На снимках, которыми поделился Кличко, видно большой телевизор, который, судя по всему, находится у него в кабинете. Компании, в которой мэр смотрел матч, на фото нет.

Кличко болеет за сборную Украины по футболу. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Сергей Ларин болел сидя у ноутбука вдали от дома.

"Даже в дороге болею за НАШУ сборную!" - написал он в Фейсбуке под своим фото, не уточнив, где сейчас находится.

Ларин совместил просмотр матча с обедом. Фото: facebook.com/sergeylarinpublic

Напомним, сегодня сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020. Матч с Северной Макидонией завершился со счетом 2:1 в пользу Украины. Голы в ворота соперников забил Ярмоленко и Яремчук.

"Страна" публиковала календарь, положение команд и все результаты матчей на Евро-2020 в группе С, куда попала сборная Украины.