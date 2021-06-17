Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 17 июня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное результатам осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Документ обнародован на сайте главы государства.

Зеленский указом №251/2021 от 17 июня вводит в действие решение СНБО от 4 июня "Об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".

Кабинету министров Украины, Службе безопасности Украины поручено обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом при реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине, утвержденной указом президента Украины от 5 марта 2019г. № 53.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, завтра, 18 июня, состоится заседание СНБО, на котором планируют ввести новые санкции.

Также мы писали о том, что в СНБО хотят, чтобы антибиотики и гормональные препараты продавались только по е-рецепту.