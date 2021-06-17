С понедельника, 21 июня, прибывшие на Кубу не смогут расплачиваться наличными долларами США. А кубинцам запретят делать в банках вклады в долларах. Это связано с экономической блокадой со стороны США.

Об этом сообщает The Miami Herald.

Кубинские власти на прошлой неделе объявили, что временно прекратят прием денежных вкладов в долларах. Банки дают кубинцам срок до 20 июня для внесения долларов США на свои счета. Как долго продлится приостановка долларовых вкладов, неизвестно.

А иностранные туристы не смогут с 21 июня использовать доллары в качестве наличных денежных средств. Их не будут принимать в магазинах и обменивать на местные деньги - кубинские песо.

Между тем банковские переводы на Кубу в долларах по-прежнему будут приниматься, и владельцы счетов смогут снимать средства со своих долларовых счетов. Депозиты в других валютах, таких как евро, японская иена, канадские доллары и британские фунты, также будут по-прежнему принимать.

Также можно будет в обычном режиме оплачивать товары и услуги банковскими карточками международных платежных систем (VISA и Mastercard). При выборе валюты для наличных денег власти страны рекомендовали отдать предпочтение евро.

"Мы не наказываем за использование долларов в нашей экономике. Мы просто временно ограничиваем вклады наличными, потому что нам очень трудно использовать эти доллары за границей", - пояснил действия властей Франсиско Майобре Ленс, первый вице-президент центрального банка Кубы. Он добавил, что из-за санкций Куба должна тратить деньги на сборы за иностранные транзакции, чтобы конвертировать свои наличные доллары в другие валюты, которые будут использоваться на международных рынках.

По мнению американского издания, решение кубинских властей сделает жизнь более дорогой для кубинцев, которые получают валютные денежные переводы, поскольку им придется конвертировать доллар в другие валюты, теряя на комиссиях за транзакции.

Напомним, в апреле на Кубе завершилась эпоха правления семьи Кастро, которая находились у власти с 1959 года. Рауль Кастро покинул пост главы Компартии Кубы.

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