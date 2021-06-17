В начале июля 2021 года Верховный суд огласит решение по кассации на приговор экс-начальнику департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексею Пукачу, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом со ссылкой на данные суда сообщает "Интерфакс-Украина".

"Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда огласит решение в уголовном деле касательно А. Пукача 2 июля 2021 года", - сообщили в Верховном суде.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года. Спустя пару месяцев в Киевской области в лесу нашли обезглавленный труп, эксперты пришли к выводу, что он мог принадлежать Гонгадзе. А спустя 9 лет были обнаружены останки черепа, которые, как заявили в Генпрокуратуре, также принадлежат журналисту.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве Гонгадзе. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

"Страна" писала о том, что в Совете Европы озабочены тем, что 20 лет спустя убийство Гонгадзе так Украиной и не расследовано.

Осенью прошлого года мы разбирались, кто и зачем 20 лет назад убил Георгия Гонгадзе.