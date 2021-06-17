Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признал лучшим игроком матча "Евро-2020" Украина-Северная Македония, в котором он стал автором гола и голевой передачи.

На послематчевую пресс-конференцию Ярмоленко немного опоздал из-за прохождения проверки на допинг.

Герой матча решил спародировать знаменитую недавнюю пресс-конференцию Криштиану Роналду, на которой легендарный нападающий демонстративно отставил от себя бутылочку с Coca Cola и придвинул бутылку с водой, рекламируя здоровый образ жизни.

"Я слышал, что там Криштиану Роналду отставил Кока-Колу, я хочу сделать так. Я поставлю (ближе к себе придвинул) Кока-Колу, поставлю Хайнекен (пиво). Кто-то, свяжитесь со мной", - сказал Андрей Ярмоленко, рассмеялся и ушел.

Андрей Ярмоленко также поблагодарил болельщиков и в Украине, и на стадионе за поддержку.

Он сообщил, что показывать хорошую игру его мотивировало то, что многие "списали" его из-за длительного отсутствия игровой практики.

Ранее мы сообщали, что на Евро-2020 Криштиану Роналду одним жестом обрушил акции Coca Cola на $4 миллиарда.

Всего лишь один жест капитана команды Португалии Криштиану Роналду нанес серьезные убытки американской компании Coca Cola.

Акции компании рухнули в цене примерно на четыре миллиарда долларов после того, как Криштиану Роналду пренебрежительно отодвинул в сторону две бутылки с колой и затем демонстративно взял в руку и поднял бутылочку с водой, четко обозначив свои предпочтения.

Напомним, что Андрей Ярмоленко стал автором красивого гола в ворота сборной Нидерландов.