В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера отреагировали на отказ посла Украины Андрея Мельника участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на СССР. У немецкого политика назвали поведение дипломата плохой услугой Украине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мельник решил бойкотировать памятное мероприятие потому, что оно происходит в музее, название которого послу не понравилось. Дипломата возмутило, что в названии - Немецко-русский музей "Берлин-Карлсгорст" - упоминается только Россия, но не Украина и другие союзные республики. Он расценил это "оскорбительным с точки зрения украинцев, очень плачевным и одновременно странным", о чем написал в письме к директору музея.

"Таким образом СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить", - высказался в письме Мельник.

В президентской канцелярии решение украинского посла не участвовать в мероприятии вместе со Штайнмайером вызвало сожаление. По ее мнению, бойкот Мельника противоречит убеждению президента, "что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, быть над всеми разногласиями и конфликтами" .

Канцелярия федерального президента назвала "удар посла против немецкой политики памяти" неприемлемым.

"Этим общим обвинением Мельник делает плохую услугу оправданным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям", - заявили в администрации Штайнмайера.

Президент ФРГ 18 июня откроет в музее выставку "Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", а также выступит с речью.

Мельник далеко не в первый раз демонстрирует свое недовольство действиями властей ФРГ или поучает их. Так, в начале июня после отказа МИД ФРГ поставлять оружие Украине он заявил, что "Германия стоит в стороне и позиционирует себя в качестве некоего морального апостола".

А в апреле он призвал Ангелу Меркель в случае новой волны военной агрессии на Донбассе направить президенту России "жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями".