Немецкие солдаты из миссии НАТО в Литве попали в громкий скандал. Их обвинили в сексуальных домогательствах и исполнении нацистских и антисемитских песен. Теперь Германия выводит взвод из 30 своих солдат из миссии.

Об этом сообщает Bild.

30 солдат Бундесвера вернули в Германию. По данным журналистов, причиной стала вечеринка, которую устроили немецкие солдаты. Тогда они напились и вступили конфликт между собой, в ходе которого они угрожали друг друга избить. Кроме того, тот же вечер один солдат попытался засунуть свой половой орган в рот заснувшего товарища. Этот процесс снимали другие военнослужащие на мобильные телефоны.

Вечеринка была шумной, поэтому персонал отеля, где все происходило, вызвал немецкую военную полицию.

Кроме того, солдатов обвиняют в том, что 20 апреля, в день рождения Гитлера, они пели нацистские и антисемитские песни.

В ходе расследования был выявлен факт пропажи в подразделении 569 патронов. Из-за этого в Литву была направлена группа следователей, которая должна выяснить обстоятельства пропажи боеприпасов.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в Германии пройдут все необходимые расследования и процедуры в связи со скандалом. Она сказала, что поведение солдат подрывает репутацию Бундесвера, а виновные будут наказаны по всей строгости.

Напомним, "Страна" писала о том, как солдаты НАТО подрались из-за женщины с жителями эстонского города Тапа.

Также мы сообщали, что британские эксперты предположили, что агенты Путина спаивают солдат НАТО в Эстонии и провоцируют их на дебоши.