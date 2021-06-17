Из-за ливня и шторма в курортных Бердянске и Кирилловке (Запорожская область) оказались затопленными пляжи. В частности, на Федотовой косе (Кирилловка) вода стала прибывать сразу после грозы, которая началась рано утром в четверг, 17 июня. Также усилился ветер - его порывы достигали 28 м/с, поэтому в акватории Азовского моря поднялся шторм. Бушующее море накрыло территорию пляжей и подобралось к базам отдыха, расположенным на первой линии. Об этом сообщают местные СМИ.

Фото: inform.zp.ua

В Бердянске ушли под воду пляжи в районе Верховой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу, пишет Рro.berdiansk.

Фото: pro.berdiansk.biz

Директор Спасательно-водолазной службы Александр Врублевский, который побывал на месте событий, рассказал, что ситуация должна нормализоваться после окончания шторма, вода наверняка уйдет. Солнце высушит песок, который теперь станет гораздо чище.

Ранее "Страна" писала о том, как дождь в Николаеве мощный ливень парализовал движение транспорта.

Также мы сообщали, что в Одессе рекомендовали не купаться на пляжах города из-за стоков воды после ливня.