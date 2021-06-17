Президент Латвии Эгилс Левитс выступая в Сейме посетовал на том, что многие работодатели в качестве условия приема на работу выдвигают знание русского языка. Он назвал это "пережитком советской оккупации".

Его слова приводит портал Delfi.

Левитс признался в том, что недавно ему пришлось попросить Кабинет министров отложить утверждение положения о государственном языке.

"Причина была в том, что государственный язык там рассматривался как один из элементов многоязычия, и это означает, что понимание особой конституционной роли государственного языка в нашей стране недостаточно. По-прежнему не устранены последствия оккупации, которые проявляются в дискриминации латышей, не знающих русский язык, на рынке труда. Нам нужно положить конец этому советскому наследию, поскольку иначе из рынка труда будут исключены наши соотечественники, которые возвращаются из-за границы, и молодые люди, не владеющие русским языком. Знание русского языка можно требовать в Латвии только если трудовые обязанности связаны с соответствующим иностранным государством", - заявил президент.

Отметим, что в Латвии (особенно в Риге) проживает множество русскоязычных граждан. Русский язык в столице и крупных городах также распространен как и латышский. Кроме того, до коронавируса в Риге было очень много туристов из стран СНГ.

Поэтому, естественно, что работодатели в тех сферах, которых связаны с коммуникациями с людьми (особенно в сфере услуг), отдают предпочтение русскоязычным сотрудникам при найме персонала.

Между тем в Украине в начале весны глава МВД Арсен Аваков внезапно предложил украинскому ТВ вещать на русском языке по всему миру.

А в России Владимир Путин недавно поручил правительству заняться развитием русского языка в странах СНГ.