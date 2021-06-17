Комитет Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений рекомендовал нардепам поддержать президентский законопроект о коренных народах Украины, по которому русские ими считаться не будут.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"По результатам обсуждения народные депутаты приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить проект закона №5506, поданный президентом Украины, в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом как закон с учетом предложений Комитета", - сказано в сообщении профильного комитета.

Отметим, что согласно тексту проекта, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такая формулировка по сути означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал уродливым законопроект Зеленского о коренных народах.

"Страна" разбиралась, кто попал в "коренные народы" Зеленского и почему об этом заговорил Путин.