В следующий вторник, 22 июня, миллионы украинцев снова вспомнят один из самых трагических дней в истории страны. В этот день, ровно 80 лет назад гитлеровская Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война. Самая страшная война в истории человечества, которая унесла миллионы жизней, до основания разрушив тысячи городов и сел.

Телеканал "Интер" подготовил специальный эфир, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, как передает пресс-служба канала.

"Дата 22 июня 1941 года является для нас определяющей, - говорит главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. - Это переломный момент, который сформировал нашу историю. Никто тогда не знал, с какими вызовами и испытаниями столкнется каждый человек, оказавшийся в войне. Последствия этой даты - 22 июня 1941 года - мы переживаем до настоящего времени, они до сих пор актуальны и до сих пор современны. Мы всегда обращаем внимание зрителей на главные события в нашей жизни. Важно помнить, чего нам стоила эта война, какую цену наш народ заплатил за эту Победу, и рассказать правду о тех страшных годах и о мужестве наших людей".

Телемарафон "Первый день войны"

Фото: канал "Интер"

22 июня в 07:00 в прямом эфире на телеканале начнется телемарафон "Первый день войны", ведущими которого будут Анастасия Даугуле и Андрей Данилевич. Журналисты проекта напомнят телезрителям, каким был этот день 80 лет назад, когда на нашу землю упали первые немецкие бомбы и жизнь миллионов людей изменилась навсегда.

Каким этот день запомнили киевляне и жители других городов? В рамках марафона выйдут сюжеты о стойкости защитников Брестской крепости и партизанском движении Сидора Ковпака, о трагедиях в Бабьем Яру и деревне Копище, о лагерях смерти Маутхаузен и Тростенец, а также - об освобождении Киева, капитуляции Германии и послевоенном восстановлении Харькова.

Отдельный сюжет будет посвящен фронтовому "треугольнику", написанному 80 лет назад, в июле 1941-го, в военном поезде по дороге в Ленинград. Долгое время его автора - солдата Анатолия Погорелова - считали без вести пропавшим. Его сын не знал, где похоронен отец, лишь бережно хранил это письмо. Всего несколько месяцев назад родным удалось найти информацию о смерти героя. Он был убит на Смоленщине примерно через месяц после того, как написал свое первое и последнее письмо домой. Теперь оно находится в Национальном музее "Битва за Киев в 1943 году".

Фото: канал "Интер"

Журналисты "Интера" побывали на родине партизана-разведчика Вали Котика - в городе Шепетовка - и узнали, как земляки хранят память о самом юном Герое СССР. Также в телемарафоне - история создания стального монстра Т-34, которого солдаты называли танком Победы, рассказ об авторе знаменитого "Дневника Анны Франк", обличающего нацизм, и удивительная находка из Австрии, которую передали дочери бойца в Украину. А еще - сюжеты о личном враге Гитлера, которому принадлежал голос Победы, священнослужителях на войне, военных кинооператорах и другие эксклюзивные материалы.

Фото: канал "Интер"

Кроме того, в рамках марафона "Первый день войны" пройдет прямое включение с места проведения памятных мероприятий: в День скорби и памяти жертв войны в Украине в киевском парке Вечной Славы состоится церемония возложения цветов к мемориалу Вечного огня и Поминальный молебен.

Художественные фильмы о войне

Памятный эфир "Интера", посвященный 80-летию Великой Отечественной войны, в этот день, а также в выходные продолжат лучшие фильмы о Великой Отечественной.

22 июня в 09:50 в эфире телеканала - французская военная драма "Женщины-агенты". Главная героиня Луиза Дефонтен (Софи Марсо) после смерти мужа бежит из Парижа в Лондон, где оказывается в составе созданной Черчиллем секретной организации SOE - женской диверсионной группы. Первое задание - вытащить из гитлеровской больницы раненого английского агента, который владеет информацией о готовящейся высадке союзников в Нормандии.

Кадр из фильма "Женщины-агенты"

22 июня в 12:25 на "Интере" - норвежская историческая драма "Двенадцатый", основанная на реальных событиях 1943 года. Группа бойцов норвежского сопротивления получает задание добраться до северо-западного побережья Норвегии и совершить диверсию на одной из немецких авиационных баз. Но в море судно было атаковано и потоплено. Из 12 человек удалось спастись лишь одному.

Кадр из военной ленты "Двенадцатый"

А в субботу, 26 июня, зрители смогут посмотреть лучшие военные фильмы, любимые многими поколениями:

в 11:00 - двухсерийную военную драму "А зори здесь тихие…",



в 14:30 - драматическую киноповесть "Завтра была война",



в 16:15 - драму "Офицеры",



в 18:10 - легендарный фильм "В бой идут одни "старики".



Ранее "Страна" сообщала, что канал "Интер" и его проекты ко Дню Победы стали лидерами по телесмотрению в Украине 9 мая.

Также мы рассказывали, что телеканал Интер подал в суд на Нацсовет по поводу штрафа за концерт ко Дню Победы.