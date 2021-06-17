По информации мониторинговой группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, в ночь на 17 июня в Черное море прибыл разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции ALIZE (A 645).

Об этом написал в Фейсбуке руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Как сообщил Клименко, официально корабль классифицируют как Diving support ship, то есть судно водолазной поддержки. Однако фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов службы внешней разведки Франции.

В открытых источниках в характеристиках судна указаны разные данные о возможности приема на борт людей: от 30 (Википедия) до 231 (официальный сайт Минобороны Франции).

ALIZE (A 645) уже заходил в Черное море сразу после аннексии Крыма 27 марта 2014 года и пробыл там до 12 апреля.







Как писала "Страна", чуть менее недели назад в Черное море вошел ракетный эсминец США Laboon с ракетами "Томагавк" и "Гарпун" на борту.

А в апреле в это же море прибыл американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton.