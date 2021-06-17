В последний рабочий день недели, пятницу, 18 июня, в Украине снова будут противостоять два барических образования - поля высокого и низкого давления. На севере страны будет меньше облаков - там ожидается более спокойная погода. А вот со стороны юга придут фронтальные системы с кратковременными дождями и локальными грозами. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, противостояние циклона и антициклона будет сопровождаться настоящей летней температурой воздуха.

В южной части Украины и восточных областях прогнозируют дожди, грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны - без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13-18 градусов, в западных областях +9-14. В дневные часы прогреется до +24-29 градусов.

В Киеве в пятницу, 18 июня, ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью +16-18, днем ​​+27-29 градусов.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 17 июня составила 21,8 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве увидели редкую двойную радугу после вечернего дождя.

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