Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №4486, который позволяет передавать имущество вузов, которое не используется, другим учреждениям.

"За" соответствующий документ проголосовало 290 народных избранников во время заседания парламента в четверг, 17 июня.

Согласно данному закону, имущество, которое закреплено за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, может быть бесплатно передано государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего. профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации государственной формы собственности.

Но такая передача возможно только в том случае, если имущество будет в дальнейшем использоваться только для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности".

При этом имущество и объекты государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использованию для осуществления видов деятельности, не предусмотренных специальными законами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием участников образовательного процесса.

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет сдавать в аренду объекты и имущество школ и университетов в Украине.

Также сообщалось, что Рада разрешила вузам не согласовывать создание научных парков с местными властями.