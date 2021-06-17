Около сотни единиц огнестрельного оружия, которое собирались контрабандой вывезти из Польши в Украину, изъяли европейские правоохранители. Задержана преступная группа контрабандистов из 12 человек, которые перевозили оружие из Словакии в Польшу, Украину и Россию. Об этом сообщает Европол.

Среди изъятого оружия - револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. Все это было изъято в ходе обысков в районах Свентокшиского и Лодзинского воеводств, которые проводили польская пограничная служба вместе с Агентством внутренней безопасности и Национальной полицией при поддержке Европола.

Обвинения в причастности к незаконной торговле оружием предъявлены 12 подозреваемым - все они граждане Польши в возрасте от 32 до 60 лет.

"96 изъятых единиц огнестрельного оружия включают револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. Также было конфисковано несколько тысяч патронов разного калибра и одна ручная граната. Кроме того, во время обыска дома были обнаружены наличные на сумму более 50 тысяч евро, а также 14 растений марихуаны и некоторое количество амфетамина", - говорится в сообщении.

В Европоле уточнили, что эту операцию осуществили в рамках более крупного двухлетнего расследования, проводимого пограничной службой Польши. Ранее правоохранителям удалось изъять около 200 единиц огнестрельного оружия, включая так называемые ружья Флобера и около 2700 единиц боеприпасов.

Тогда же были задержаны 15 человек - девять граждан Украины, один гражданин России и пять граждан Польши.

"Доказательства, собранные в ходе этого конкретного действия, в настоящее время анализируются для выявления дальнейших следственных действий по всей Европе", - добавили в Европоле.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце мая румынские пограничники остановили грузовик с рекордной партией оружия, который направлялся в Украину.

Также мы подробно разбирались в том, кто и зачем вез в Украину через Румынию тысячи револьверов.