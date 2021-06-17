"Страна" спросила у депутатов, что означают для Украины итоги встречи Байдена и Путина.

Видео опроса опубликовано в Tiktok "Страны".

Алена Шкрум депутат фракции "Батькивщина", сообщила, что даже не хочет это обсуждать.

"Снова переговоры нас без нас. Мне даже не хочется думать о том, что они могли о чем-то договариваться без нас", — заявила Шкрум.

Депутат фракции "Слуга народа" Анатолий Костюх, честно признался, что не успел ознакомиться со всеми событиями, которые произошли на саммите.

"У меня есть комитетская работа", — сообщил Костюх.

А вот его коллега по фракции Виталий Безгин считает, что судя по пресс-конференции каждый из президентов остался при своей позиции.

"Из позитива: об Украине не договаривались без Украины. С точки зрения каких-то позиций, думаю, это попытка нормализировать диалог. И это нормально. Но говорить, что произошёл какой-то прогресс — я так не считаю", — отметил Безгин.

Роман Грищук народный избранник от монобольшинства, отметил осторожные высказывания двух президентов на пресс-конференциях после встречи.

"Действительно ли то, что они говорили на пресс-конференции, рассказывает о теме разговора, я думаю, что в очень маленьком проценте. Поэтому судить только по пресс-конференции и размытым заявлениям — тяжело", — утверждает Грищук.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, считает, что для Украины встреча прошла неплохо.

"Президент Байден сказал, что придерживается тех позиции, о которых он говорит: о территориальных ценностях и суверенитете. У него прозвучало такое мнение, что нужно более усиливать дипломатию в сторону "Минских соглашений", — рассказал Корниенко.

Экс-депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос, считает, что никаких конкретных действий по отношению к Украины не предпринято.

"Более того, те ожидания, которые были возложены на эту встречу — увенчались абсолютно ничем. По большей мере, это ответственность команды Зеленского, проср@ть подобные переговоры. Если бы рядом с ним были бы адекватные профессионалы, они бы приложило все усилия, чтобы как минимум треть этой встречи была посвящена Украине", — заявил Лерос.

Его коллега по парламенту Ирина Верещук заявила, что основные выводы для будут после встречи Байдена с Зеленским.

"Господин Байден сказал, что выводы будут через шесть месяцев, а я считаю, что для нас они будут после встречи Байдена и Зеленского в июле", — поделилась своими прогнозами Верещук.

Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, резюмировала, что нужно смотреть на действия, а не на слова.

"Пока ничего. Путин говорит все семь лет одно и то же, Байден говорил очень аккуратно сейчас, но я хочу сказать то же, что и о Путине: неважно, что он говорит, а важно, какие действия будут от США", — подытожила Богуцкая.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. "Страна" подробно разбиралась, о чем договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь ждать Украине.

Также мы сообщали, как эксперты в США оценивают итоги встречи Путина и Байдена.

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Кроме того, депутаты рассказывали "Стране", сколько они тратят на продукты в месяц и куда народные депутаты планируют ехать отдыхать летом.