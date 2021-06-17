Министерство внутренних дел и другие ведомства Литвы и обсуждают построение забора на границе страны с Беларусью, потому что за последнее время вырос масштаб нелегальной миграции.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на слова главы литовского МВД Агне Билотайте.

"Мы обсуждаем этот вопрос, проводим исследование возможности установки физического забора. И стоить он будет, видимо, 15 млн", - заявила министр.

В свою очередь пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене рассказала, что рассматриваются разные варианты: одиночный забор, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.

Как сообщила министр, вдоль всей границы установить забор не получится из-за природного рельефа. Сейчас забор установлен на 78 км границы, протяженность которой 678, 8 км. Еще около 92,5 км границы - это разного рода водоемы, где забор установить не получится, поэтому его могут установить на участке еще 508 км. По предварительной оценке один км забора обойдется примерно в 30 тысяч евро.

Согласно данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.

Напомним, Литва официально запретила принимать самолеты, пересекающие Беларусь.

Также сообщалось, что Литва выслала двух белорусских дипломатов, которых обвинили в работе на разведку.