В США кандидат от Республиканской партии на место в Конгрессе от Флориды Уильям Брэддок во время телефонного разговора с активисткой-консерватором угрожал отправить российско-украинский "боевой отряд" за своей соперницей республиканкой Анной Паулиной Луной, чтобы те поспособствовали ее "исчезновению".

Об этом пишет Politico.

Разговор прошел на прошлой неделе, он продлился около получаса. Запись оказалась в распоряжении Politico.

"Я действительно не хочу обрывать чью-либо жизнью ради блага народа Соединенных Штатов Америки. Это разобьет мне сердце. Но если это нужно будет сделать, то придется. Луна — это чертов (в оригинале — f***ing - Ред.) лежачий полицейский на дороге. Она дохлая белка, на которую ты наезжаешь каждый день, выезжая из своего района", - сказал Брэддок.

Он убеждал свою собеседницу, что она не должна поддерживать кандидатку Республиканской партии Анну Паулину Луну на республиканских праймериз, которые должны определить кандидата этой партии на место в Конгрессе, потому что у него есть доступ к убийцам.

"Я звоню своему российско-украинскому боевому отряду, и в течение 24 часов они присылают мне фотографии ее исчезновения", - заявил Уильям Брэддок.

Напомним, "Страна" ранее писала, о чем говорил Трамп на съезде республиканцев.

Также мы сообщали, что в новую партию Трампа готовы перейти почти половина республиканцев.