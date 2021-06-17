В Украине пытаются ускорить введение электронного рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев выразил надежду, что система е-рецептов заработает уже в этом году, сообщается на сайте Верховной Рады.

О необходимости введения электронного рецепта шла речь на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, которое проходило в онлайн-формате 16 июня.

"Неконтролируемое потребление этих групп препаратов очень опасно и это вопрос национальной безопасности", - заявил замсекретаря на заседании комитета.

Комитет принял к сведению предоставленную информацию и поручил ответственным органам в течение двух недель предоставить четкий план внедрения е-рецепта в Украине.

По словам главы комитета Михаила Радуцкого, отсутствие системы электронного рецепта тормозит внедрение многих принятых в последнее время законопроектов в сфере здравоохранения.

Ранее "Страна" писала о том, что появление е-рецептов в Украине анонсируют с 2018 года.

Также мы сообщали, что на днях в Украине заработали е-больничные.