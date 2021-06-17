Вопреки прогнозам Арахамии о переносе заседания СНБО на неделю, встреча состоится уже завтра, 18 июня, в 17:00 в Офисе Президента Украины.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Фейсбук.

В предварительной повестке пять вопросов:

Рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Тайно. Применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021г. "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие указом президента Украины от 25 марта 2021г. № 122. Разное.

Согласно сообщению, в конце встречи состоится брифинг Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, ориентировочно в 18:00.

Напомним, заседание Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 18 июня, анонсировал Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сегодня же он объявил, что заседания не будет.

Также 9 июня Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 6 физических и 10 юридических лиц за "распространение продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".





