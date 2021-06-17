В Умани правоохранитель попытался съесть 500 долларов при задержании с поличным во время получения взятки. Как выяснилось, полицейский сектора дознания Уманского районного управления Нацполиции потребовал 2000 долларов взятки за возвращение изъятого автомобиля Audi А6.

Об этом в сообщается на сайте Черкасской облпрокуратуры.

"15 июня около 16:00 старший дознаватель СД Уманского РУП ГУ НП в Черкасской области, находясь рядом с помещением Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере $500, после чего был задержан. С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении по статье "Получении должностным лицом неправомерной выгоды" (ч.3 ст.368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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