Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сегодняшнюю драку в Раде, посоветовала Украине сначала создать парламент, где не будет скандалов и драк, а потом думать о создании "самой мощной армии в Европе", о которой говорил президент страны Владимир Зеленский.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна намерена создать "самую мощную армию в Европе" и "решать проблему самостоятельно" в случае, если западные державы прекратят поддерживать страну в конфликте с самопровозглашенными республиками Донбасса.

По словам Захаровой, прежде чем заниматься армией, Киеву стоит обратить внимание на Верховную Раду, где депутаты устроили массовую драку ранее 17 июня.

"Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент? Тогда многие проблемы можно будет решить без создания самой мощной армии", — добавила представитель МИД.

Ранее мы писали о том, что во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 июня, прямо около трибуны произошла драка. Это случилось после того, как нардеп из "Слуги народа", глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

Теперь "Оппозиционная платформа - За жизнь" собирается подать заявление о возбуждении уголовного дела за призывы к массовым убийствам против нардепа.