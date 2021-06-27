Сегодня, 27 июня, начинается 17-й лунный день в Водолее. Это время любви и особой энергии, когда Луна благоволит авантюристам и смельчакам, обещает прилив вдохновения деятелям искусства и творческим людям. Сегодня важно обрести внутреннюю свободу, не брать денег в долг, отказаться от лишних обязательств, не обещать никому то, чего не в силах исполнить.

День будет особенно удачен для знаков огненной стихии (Овна, Льва и Стрельца), которые считаются самыми независимыми знаками и предпочитают следовать своим ритмам, а не примеру других. Вы можете немного отдохнуть от критики, контроля руководства и проверок. Лучше собрать компанию друзей и весело провести это воскресенье.

Овен

Овны - это единственный знак в гороскопе, который никогда не подстраивается под остальных. Если они что-то вбили себе в голову, никакие правила и законы им не писаны. А при попытке склонить этот знак Зодиака на свою сторону или каким-то образом попытаться манипулировать его чувствами, можно нарваться на невиданную прежде импульсивность и агрессию. Поэтому в критические моменты лучше не находиться у него на глазах. А вот в хорошем расположении духа - это энергичные и страстные люди с искрой в глазах, которые влюбляют окружающий в себя с первого взгляда.

Лев

Лев стремится к самостоятельности с малых лет. Он не боится трудностей, отличается жертвенностью и может по щелчку пальца решить проблемы остальных. Нередко такое великодушие окружающие воспринимают как должное и начинают тревожить Льва по поводу и без. Поэтому представителям знака важно дозировать свою доброту и не разбрасываться честно нажитым. Особенно, когда ваши поступки оставляют без внимания и благодарности. Ключ к успеху и самореализации Льва состоит в том, чтобы подчинить себе обстоятельства, а не наоборот, прогнуться под них. Не забывайте, кто вы есть, и не позволяйте другим обесценивать ваши заслуги.

Стрелец

Сегодня вы больше напоминаете духовно независимого отшельника, для которого главная константа его независимости - это свобода. Для вас это универсальная философия жизни, которая помогает следовать собственным желаниям и целям, не обращая внимания на остальных. При этом важно брать на себя больше ответственности и уметь постоять не только за себя, но и своих близких. А нередко и поступить так, как подсказывает окружение. Это не значит стать слабым, это значит согласиться. И в этом может заключаться ваша мудрость и гибкость. Несмотря на талант добиваться всего в одиночку, иногда необходимо довериться другу, родителям, любимому, которые все организуют за вас.