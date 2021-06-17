Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возглавил экспертную группу по вопросам языковой политики. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 616 от 16 июня, опубликованном на правительственном портале.

Таким образом Кабмин внес изменения в состав экспертной группы по вопросам языковой политики. При этом состав экспертной группы утвержден только с указанием должностей тех, кто в нее вошел, но без фамилий.

Согласно документу, в экспертную группу также вошли первый заместитель министра культуры и информационной политики, заместитель министра образования и науки, заместитель министра молодежи и спорта, заместитель министра иностранных дел, заместитель министра финансов, первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания, председатель Украинского института национальной памяти, председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка, уполномоченный по защите государственного языка.

Ранее "Страна" писала о том, что за три месяца украинизации сферы услуг языковой омбудсмен Креминь принял решение по менее 1% жалоб.

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен Креминь призвал лишать депутатских мандатов из-за русского языка.