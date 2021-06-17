Российский рэп-певец Моргенштерн просит Окружной административный суд Киева отменить решение о внесении его в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Рэпер просит суд признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении гражданина Российской Федерации Алишера Валеева (сценическое имя Morgenshtern) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также истец просит признать противоправным и отменить приказ Минкультуры, датированный апрелем 2021 года, об обновлении соответствующего перечня на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен Валеевым.

Помимо этого, Моргенштерн просит суд истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину.

Напомним, 8 декабря 2019 года артист нецензурно высказался в отношении объявленного в Украине дня траура по жертвам пожара в одесском колледже.

Позже,вапреле2021 года, Моргенштерн сообщил о нежелании ехать в Украину, где в начале июня у него должны состояться концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. По словам 23-летнего артиста, ему просто страшно ехать в нашу страну.

В результате Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Алишера в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности, а также СБУ запретила ему въезд в Украину из-за пропаганды культа насилия и жестокости.