В четверг, 17 июня, в аэропорту аннексированного Симферополя Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого полоса оказалась заблокирована, рейсы не принимаются и не отправляются.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба аэропорта.

"Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля. Полоса в настоящее время заблокирована. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются", - сказано в сообщении.

11 самолетов задерживаются на прилет, экипажи трех из них решили полететь на запасной аэродром. Как уточняет пресс-служба, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным Южной транспортной прокуратуры РФ речь идет о самолете ООО "Авиакомпания "Икар", который летел из Москвы с 284 пассажирами на борту.

Напомним, в июне самолет вице-президента США вернулся на авиабазу после поломки шасси в первый же зарубежный визит.

Также сообщалось, что МИД Украины пообещал санкции, если хотя бы один самолет Беларуси окажется в Крыму.