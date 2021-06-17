Во время вчерашней встречи в Женеве президентам США и России удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам и определиться, по каким из них они могут сблизиться. В частности, к ним относится вопрос сдерживания гонки вооружений.

Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, передает РИА Новости.

По его словам, представленный в СМИ образ Байдена не имеет ничего общего с действительным. Путин высказался об американском коллеге, как о профессионале, с которым "нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить".

"Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - добавил Путин.

По мнению российского президента, глава США понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно.

"Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, больше, часа, он полностью в материале. Время от времени (Байден - Ред.) заглядывал в свои записи - мы все так делаем", - сказал Путин.

Также российский лидер выразил надежду, что в США не повторится история предыдущих лет и президенту США дадут работать.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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