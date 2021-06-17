Из-за изменений климата Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"По свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий. Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.", - говорится в сообщении.

Согласно данным в сообщении, сейчас в Украине наблюдается "печальная" статистика:

распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов;

13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии;

до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский добавил, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

"Наше государство присоединилась к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей Устойчивого Развития и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, мы должны воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах ", - гворит он.

Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, а также создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.

Ранее мы писали о том, что после проливных дождей в мае Украина в этом году может потерять до 80% урожая черешни.

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