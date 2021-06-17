После встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, в сети появились десятки мемов.

На некоторых из них присутствует и украинский президент Владимир Зеленский, который накануне дал интервью западным СМИ. В нем он выразил скепсис относительно переговоров президентов США и России.

Собрали подборку самых запоминающих картинок из сети.

Обыграли в сети информацию, что якобы Байден подглядывал в какие-то "шпаргалки" во время встречи с Путиным. "Его зовут Вова", - такой текст шпаргалки мог появиться на руке у Байдена.

Американский карикатурист Бен Гаррисон изобразил за столом переговоров "Sleepy Joe" - "сонного Джо".

Сонным Джо Байдена начал называть Дональд Трамп после видеороликов в сети, на которых тот якобы засыпает прямо посреди интервью. Все видео оказались подделкой. Байден на несколько секунд опустил глаза и этот фрагмент закольцевали, как будто он погрузился в сон.

Также карикатурист упомянул, что несколько американок обвиняли Байдена в непристойном и странном поведении. Одна рассказала, что Байден подошел сзади, обнял ее за плечи и понюхал волосы, вторая - что он потерся об ее нос.

Российский карикатурист Сергей Елкин обыграл дружелюбное отношение Байдена к Путину.

Обыграли в карикатурах взаимное напряжение и недоверие США и России.

Фото: cartoonmovement.com

Героем мемов стал и украинский президент. В интервью накануне саммита Владимир Зеленский сказал, что было бы хорошо, если бы он встретился с Байденом перед мероприятием в Женеве, однако аудиенции от президента США он не получил.

А в МИД Украины заявили, что никаких решений, принятых на саммите Байдена и Путина без участия самой Украины, признавать не будут.

Но пользователи такое участие в мемах отобразили.

Напомним, что ранее "Страна" разбирала, о чем договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь ждать Украине.