Бывшую руководительницу департамента межбанковских операций "Приватбанка" Елену Бычихину, которую ранее объявили в розыск, заочно арестовал Высший антикоррупционный суд.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сторона обвинения обратилась к ВАКС с ходатайством об избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей на основании ч. 6 ст. 193 УПК Украины, то есть без участия подозреваемой. Постановлением ВАКС указанное ходатайство удовлетворено и избрано в отношении бывшей главы одного из подразделений банковского учреждения меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до ее задержания и доставки в суд для решения вопроса о применении избранной меры пресечения или ее замены на более мягкую меру пресечения", - заявили в САП.

Отметим, что Бычихина является одной из троих подозреваемых по делу растраты бывшим руководством банка 8,2 миллиардов гривен.

Также в прокуратуре заявили, что заочный арест является основанием для инициирования публикации Генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей выдачи (экстрадиции) лица в Украине.

Напомним, в феврале 2021 года правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованная группой) бывшему замглавы "Приватбанка" Владимиру Яценко.

Также Офис генпрокурора вручил подозрение экс-главе правления банка Александру Дубилету, который возглавлял банк до национализации и является отцом экс-министра в правительстве Гончарука Дмитрия Дубилета.

Также мы писали о том, что бывшего замглавы "ПриватБанка" Яценко арестовали, но он вышел из-под стражи под залог в 52 миллиона. Двое других фигурантов дела - Бычихина и Дубилет - находятся за границей.