Начиная с 1 июля в Австрии отменят комендантский час и, в связи с улучшением ситуации с коронавирусом, ослабят ряд карантинных ограничений. Ночные клубы страны смогут открыть спустя почти полтора года после того, как приостановили свою работу прошлой весной. Посещать их можно будет при соблюдении одного из трех условий.

Об этом сообщает Тhe local и Daily Sabah.

"Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали", - сказал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в четверг.

С 1 июля карантин будет ослаблен: в общественных местах гражданам разрешат носить обычные немедицинские маски вместо требуемых ранее масок FFP2 и отменят комендантский час. С 22 июля планируют снять остальные ограничения.

Ночные клубы, которые были закрыты в марте 2020 года снова смогут открыться. Единственное правило, которое остается, заключается в том, что посетители мероприятий, ночных клубов и ресторанов, должны иметь доказательства того, что они получили хотя бы одну прививку от коронавируса более трех недель назад, или уже переболели или имеют отрицательный результат теста.

Уровень заболеваемости в Австрии за семь дней: 15 новых инфекций на 100 000 человек в неделю. С начала пандемии коронавируса в Австрии зарегистрировали более 644 тыс. случаев заражения и свыше 10 тыс. смертей. За последние сутки выявили 137 случаев заражения. Почти половина населения уже получила хотя бы одну прививку от коронавируса, а четверть вакцинирована полностью.

Напомним, в мае Австрия открыла гостиницы, рестораны и театры для тех, кто соответствует одному из трех условий: привился от коронавирусА, уже переболел или имеет отрицательный результат теста.

Также сообщалось, что с 19 мая Австрия вышла из локдауна, но комендантский час остался.