Послы стран G7 в Украине призывают как можно быстрее провести местные выборы в 18 территориальных общинах подконтрольного Донбасса, где они не состоялись прошлой осенью.

Об этом сказано в заявлении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Заявление послы стран "Большой семерки" сделали по итогам встречи с представителями Центральной избирательной комиссии Украины, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Гражданской сети "Опора", которая состоялась 16 июня.

"Послы подчеркнули необходимость: поддержки ЦИК; дальнейших своевременных изменений в избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов; повышения гендерного равенства; проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса как можно быстрее; надлежащего регулирования финансирования в политике", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа прошлого года Центризбирком отменил выборы на подконтрольных территориях Донбасса. Речь идет о десяти объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Данное решение обжаловали в суде по иску партии ОПЗЖ. На данный момент уже есть вступившее в силу решение суда, которое обязывает ЦИК провести выборы.

"Страна" подробно писала, как и зачем ЦИК через подлог отменила выборы на Донбассе.