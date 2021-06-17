Житель Запорожья в течение года получил от патрульных полицейских 109 административных материалов. При этом 54 из них были за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а 55 - за то, что он садился за руль, будучи лишенным права на управление. Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области.

"С мая 2020 по июнь 2021 запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст . 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП ".

Также полицейские напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность.

Если водитель впервые в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, то его накажут штрафом в размере 17 000 гривен и лишением права управления на один1 год. За повторное нарушение в течение года штраф удваивается и составляет 34 000 гривен, водитель лишается права садиться за руль на три года.

За третье аналогичное нарушение штраф составляет уже 51 000 гривен, а лишение права управления автомобилем - на 10 лет.

Отметим, что сообщение полиции об этом вызвало резонанс в сети.

"Получается, что только по 130-й в бюджет должен уже 2,7 млн грн.? А еще за 126-ю 55*20 400 = 1,1 млн. грн.?" - недоумевает пользователь Facebook Dmytro Nikulin.

"54 протокола за пьянку и товарищ еще ездит - это уже какой-то позор, в государственном смысле", - прокомментировал эту историю пользователь Александр Волков.

"Я бы рекомендовал руководству провести служебную проверку по данному факту в ходе которой пообщаться с этим "злостным нарушителем" и поинтересоваться, есть ли у него хотя бы автомобиль, кто за него штрафы оплачивает? Последний раз я такое видел в 2011 году в должности следователя прокуратуры когда оказалось, что целая рота ГАИ делала показатель на 1 человеке, а у этого человека даже ТС (транспортного средства - Ред.) не было. В результате 6 инспекторов ГАИ "ушли в суд" уже в качестве обвиняемых, а их роту расформировали полностью", - написал в соцсети пользователь Андрей Синюк.

Ранее "Страна" писала о том, что пьяный патрульный попал в ДТП под Винницей, погибла пассажирка его авто.

Также мы сообщали, что во Львове пьяный таксист уснул за рулем во время оформления на него протокола.