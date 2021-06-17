С 17 июня для граждан Украины, прибывающих на подконтрольную правительству территорию с временно оккупированных территорий Украины, отменили обязательную самоизоляцию и обсервацию.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 611 от 16 июня 2021.

На территории Украины с сегодняшнего дня устанавливается "зеленая" зона уровня эпидемической опасности и отменяется ряд эпидемических требований, в частности при пересечении границы или КПВВ не нужно устанавливать приложение для прохождения самоизоляции "Дома".

Также предусматривается освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих как с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь на контролируемые правительством Украины территории, когда в стране установлена "зеленая" зона уровня эпидемической опасности.

Кроме этого, на период "зеленой" зоны ПЦР-тестирования не нужны.

Граждане Украины, которые вынужденно проживают на ВОТ, на период установления «зеленой» зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ.

Напоним, еще в марте при въезде из Крыма и с неподконтрольных территорий Донбасса самоизоляции не подлежали только абитуриенты, студенты, представители международных миссий, сопровождающие лица. И те украинцы, которые были готовы вакцинироваться от COVID-19 в Украине при условии, что они есть в списке вакцинации.

Также 5 июня жителям неподконтрольного Донбасса разрешили проехать через пункты пропуска (КПВВ) без обязательной самоизоляции при условии наличия приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.





