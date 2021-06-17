Верховная Рада Украины одобрила проект постановления об увеличении площади города Миргород, который находится в Полтавской области на 1398,91 гектара земель.

"За" соответствующий проект постановления № 5487 проголосовало 293 народных избранника в ходе заседания парламента в четверг, 17 июня.

Инициатором документа выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в внес в Раде его Кабинет министров. В документе предлагает увеличить территорию города на 1398,91 гектара земель и утвердить общую площадь Миргорода 4 265,05 га земель.

"Принятие проекта постановления... позволит фактически и юридически закрепить границы города Миргород Миргородского района Полтавской области для создания полноценной жизненной среды и благоприятных условий для территориального развития города, обеспечения эффективного использования потенциала территорий с сохранением ее природных ландшафтов и историко-культурной ценности, с учетом интересов собственников земельных участков и землепользователей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, кроме Миргорода Верховная Рада планирует расширить площадь еще двух городов: Ильинцы Винницкой области и Сосновка Львовской области.

Также сообщалось, что Кабмин ввел ограничения на строительство, теперь генпланы всех городов придется переписать.