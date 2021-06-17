После драки в Раде, которая произошла из-за призыва нардепа Никиты Потурааева к расстрелу ОПЖЗ, виновник происшествия поблагодарил коллег по фракции за поддержку и заявил, что они показали, что "Слуга народа" - "единственная реальная сила".

Об этом Потураев написал в чат "слуг", сообщил "Стране" источник во фракции.

"Какие бы ни были споры внутри фракции, такие ситуации четко показывают - чего мы стоим как команда. Если бы не Николай Тищенко⁩ и другие коллеги, которых я просто не смог рассмотреть, - прижали к трибуне - снесли бы меня на хрен. А так мы показали брехунам - где их место, и что мы - единственная реальная сила в этой Раде! Спасибо еще раз всем!" - написал Потураев.

Напомним, драка, которую упомянул в сообщении Потураев, произошла во время заседания Рады в четверг, 17 июня. Глава гуманитарного комитета парламента заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ". После этого упомянутая им фракция вышла к трибуне, туда же направилась часть "слуг". Между Ильей Кивой и Николаем Тищенко завязалась серьезная борьба. "Страна" подробно разбиралась в этой истории.

Также мы писали, что ОПЗЖ подаст заявление на Потураева из-за его призыва расстрелять фракцию.

Кроме того, мы писали, что Потураев объяснился из-за слов о расстрелах, сказанных в адрес ОПЗЖ. Он извинился и заявил, что у него "зашкаливали эмоции".