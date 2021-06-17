Посол Израиля в Украине, раввин Джоэл Лион вместе с дипломатами посольства прибыл с официальным визитом в Умань. Посол проведет консультации с представителями местной власти и правоохранительными органами. На встречу также должен приехать губернатор Черкасской области Александр Скичко.

Об этом "Стране" сообщили в Международном благотворительном фонде имени Рабби Нахмана.

Цель визита - ознакомление с подготовкой города и области к празднованию иудейского Нового года Рош ха-Шана. Как известно, каждый год десятки тысяч хасидов съезжаются в Умань на могилу своего духовного лидера - Рабби Нахмана в сентябре, когда празднуется Рош ха-Шана.

В рамках официальной встречи делегация дипломатов из Израиля встретилась с мэром Умани Ириной Плетневой, а также с руководителями Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые обычно обеспечивают безопасность и следят за соблюдением правопорядка во время Рош ха-Шана.

В рамках визита в Умань посол посетил могилу Рабби Нахмана. На 15:00 запланировано совещание, на котором обсудят подготовку к празднованию Рош-ха-Шана.

Напомним, в этом году еврейский праздник Рош-ха-Шана в Умани будут отмечать с 6 по 8 сентября.

Ранее сообщалось, что хасиды предложили создать единый центр паломничества в Умани, где паломники смогут решать ряд вопросов.

Также "Страна" писала, что хасиды смогут приехать в Умань на Рош ха-Шана со справкой о вакцинации.