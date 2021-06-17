Принимая проект закона о расширении полномочий Нацсовета по телерадиовещению, депутаты существенно урезали доходы руководства и членов регулятора.

В проекте были заложены такие цифры:

должностной оклад главы Нацсовета - 40 размеров прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года - на сегодня это 90 800 грн;

оклад первого заместителя главы Нацсовета - 37 прожиточных минимумов, что равно 83 900 грн;

оклад заместителя главы и ответственного секретаря Нацсовета - 35 минимумов, что составляет 79 450 грн;

оклад члена Нацсовета - 33 размера, что составляет 74 910 грн.

Но во время рассмотрения закона была принята поправка вице-спикера Елены Кондратюк, которая предполагает значительное снижение этих показателей:

оклад главы Нацсовета - 12 размеров минимального прожиточного минимума - это 27 240 гривен

оклад первого зама - 11,5 размеров - 26 105

оклад замглавы Нацсовета - 11 размером МПМ - 24 970 грн

оклад член нацсовета - 10 размером МПМ - 22 270 грн

При этом, представляя свою поправку, Кондратюк оговорилась, и сказала, что предлагает снизить надбавки к окладам, а не сами оклады.

"Глава Нацсовета будет иметь такие же надбавки, как спикер Рады, заместители и члены будут иметь такие же надбавки, как президиум Рады, а не 40 процентов", - оговорилась Кондратюк.

Из-за этого и возникла неразбериха. По словам замглавы комитета гуманитарной политики Евгении Кравчук, поправка предусматривает все же снижение самих окладов членов и руководителей регулятора. Таким образом нынешний состав Нацсовета после вступления закона в силу будет получать еще меньше, чем на данный момент.

Например, заработная плата председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк за май составила 43,3 тысячи гривен, ее заместителей - от 46,8 тысяч до 49,7 тысяч гривен. Также законом будут ограничены премии руководства регулятора - суммарно до 30% от годового оклада. До сих пор этих ограничений не было.

Напомним, законопроект был внесен в Верховную Раду депутатом Никитой Потураевым от фракции "Слуга народа". Как сообщалось, сегодняшнее выступление Потураева в Раде, в котором он призывал к расстрелу членов ОПЗЖ, спровоцировало драку парламентариев.

После этого глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев извинился за свое высказывание. Однако депутаты ОПЗЖ намерены подать заявление о возбуждении уголовного дела за призывы к массовым убийствам.