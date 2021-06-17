Накануне второй годовщины со дня смерти черкасского журналиста и блогера Вадима Комарова о ходе расследования его убийства на пресс конференции рассказали руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин и заместитель начальника ГУНП Черкасской области, начальник следственного управления ГУНП Евгений Рогачев.

Об этом сообщает издание "Прочерк".

"Наше требование расследовать убийство Вадима Комарова - это еще и требование обеспечить безопасность журналистам. Несмотря на все усилия и отчеты, мы вынуждены констатировать, что результата нет. Не установлено ни заказчика, ни исполнителя", - рассказала на пресс конференции председатель областной организации Национального союза журналистов Украины Татьяна Калиновская.

Она добавила, что Вадим Комаров - не единственный убитый журналист Черкасской области. Так, до сих пор не наказаны убийц журналиста Василия Сергиенко.

"Досадно, что следственные органы обвиняют семью Вадима Комарова, будто она не дает возможности расследовать дело. Семья тоскующая, ищет средства на памятник журналисту и хочет одного - чтобы убийцы были наказаны", - уточнила председатель.

По ее словам, нападения на журналистов в Черкасской продолжаются.

"Сегодня травле и унижению подвергается журналистка из Корсуня-Шевченковского Галина Добровольская, которая стала свидетелем захвата админздания. Требуем прекратить оказывать давление на нее, правоохранителей - среагировать на ситуацию", - призвала Калиновская.

Докладывая о ходе расследования убийства Вадима Комарова, глава прокуратуры Черкасской Александр Воронин рассказал, что объем проведенных следственных действий - очень большой.

"Уголовное дело состоит из около 20 томов, находится на контроле Офиса Генерального прокурора, моему контроле, контроле начальника ГУНП, - отметил господин Воронин", - утверждал он.

По его словам, на сегодня собрано показания около тысячи человек. Осмотрено записи с десятков камер, на 17-ти зафиксировано предполагаемого преступника, составлен фоторобот, проведены десятки экспертиз.

"Семью Комарова никто не обвиняет. Мы говорим только, что у нас возникла проблема. Когда Вадим еще был жив, находился в коме, мы хотели получить средства, на которых он работал. К сожалению, все они были пустые, всю информацию уничтожили. Семья сообщила, что там могли находиться бытовые родственные записи, обнародование которых семья не хочет", - сказал прокурор.

Как отметил начальник следственного управления ГУНП Евгений Рогачев, в ходе следствия не подтвердились версии совершения преступления на почве неожиданно возникших неприязненных отношений, с целью ограбления. Расследуется версия мести за профессиональную деятельность. Удалось восстановить часть файлов на старом ноутбуке журналиста, других средствах, осмотрели телефон убитого. Версии, связанные с расследованием Вадимом Комаровым коррупции в горсовете в черкасской колонии пока не подтвердились.

"Комаров анонсировал знакомым, что готовится опубликовать очень интересный материал. Однако, что это за материал, пока не установлено", - сообщает Евгений Рогачев.

По его словам, следствие установило каким был предмет, которым Вадима Эдуардовича ударили по голове. Это - металлический предмет с гранями, а не труба или молоток.

Евгений Рогачев призвал всех, кто имеет какую-либо информацию об убийстве журналиста, сообщить полиции.

"Следствие продолжается, негласные следственные действия продолжаются, некоторые факты проверяются заново. Мы не остановились", - подытожил глава следственного управления.

Напомним, избиение журналиста-расследователя Вадима Комарова произошло 4 мая 2019 года, он находился в реанимации третьей городской больницы в тяжелом состоянии. Вадим Комаров в своих публикациях не раз поднимал острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62.

На следующий день, 5 мая, Комаров после проведенной операции впал в кому. Ночью, 20 июня 2019 года, черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме, умер в больнице так и не придя в сознание.

Вадим Комаров стал вторым в Европе журналистом, погибшим из-за своей профессиональной деятельности с начала 2019 года.