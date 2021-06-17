Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Минские соглашения необходимо модернизировать в контексте встречи президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу на телеканале "Украина 24".

"Байден не сказал, что Минские соглашения безальтернативные. Он сказал: мы продолжим дипломатическую работу вокруг Минских соглашений...

Мы должны приехать в США (визит украинского президента Владимир Зеленского, - Ред.) с нашим вариантом модернизации Минских соглашений. И должны достичь в США соответствующей поддержки, если мы хотим этих изменений", - сказал он.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялся саммит двух президентов - Байдена и Путина. Они общались чуть больше четырех часов. После окончания встречи Путин и Байден по отдельности дали брифинги и ответили на вопросы журналистов.

После завершения пресс-конференции Джо Байдена по результатам встречи с Путиным появилось много разных версий о том, что президент США сказал по поводу Минских соглашений.

Многие новостные сайты перевели фразу главы Белого дома так: "Я передал (Путину – Ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия (во взглядах на реализацию Минских соглашений – Ред.) были". Также появились другие трактовки перевода, о которых подробно писала "Страна".

Путин же заявил, что "у России по Украине только одно обязательство - содействовать выполнению Минских соглашений". Комментируя предложения Киева изменить Минские соглашения, президент РФ заявил, что "Россия не будет идти на уступки в очередности выполнения пунктов соглашений" и что "эти предложения противоречат договоренностям".