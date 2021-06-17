В четверг, 17 июня, пара экс-влюбленных их Харькова, которые 14 февраля сковали свои руки одной цепью чтобы попасть в Книгу рекордов, расковались. В общей сложности они провели со скованными руками 123 дня, за этот период пара успела расстаться.

Об этом сообщает "Сегодня".

Снимали цепь Александр и Виктория в Киеве, в том же месте, где им надевали цепь в День всех влюбленных - возле скульптуры "Единение" на Днепровской набережной.

Экс-влюбленные прокомментировали свое расставание: они признались, что если бы не цепь, то отношения закончились бы гораздо раньше. Теперь цепь, которая была на их руках больше трех месяцев, Александр и Виктория намереваются продать за три миллиона долларов, из которых два они хотят направить на благотворительность, а один - разделить между собой.

Напомним, 14 февраля прошлого года Александр и Виктория сковали свои руки одной цепью, их целью было провести так три месяца и установить рекорд.

По истечению этого срока они решили оставить оковы и говорили о том, что собираются в скором времени узаконить отношения и снимут оковы уже после этого.

Однако пара приняла решение закончить отношения.