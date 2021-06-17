В четверг, 17 июня, журналисты телеканалов Zik, "112 Украина", NewsOne и "Первый независимый" провели акцию под зданием представительства ООН в Украине. Они поблагодарили организацию за поддержку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Утром в четверг журналисты оппозиционных каналов вышли под стены представительства ООН в Украине, чтобы поблагодарить организацию за поддержку. Речь идет о заявлении управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в котором организация выразила обеспокоенность ситуацией со свободой слова в Украине после прекращения вещания в Украине ряда телеканалов.

"Прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и Zik повлияет на свободу выражения мнений в Украине", - говорится в заявлении УВКЧП.

Напомним, "Страна" писала о том, что "Страна" анализировала доклад ООН о том, как в Украине нарушают права человека, в котором речь шла о закрытии телеканалов и ущемлении по языку.

Также мы сообщали, что после публикации этого доклада ОПЗЖ призвала власть прислушаться к мнению ООН и вернуть трансляцию оппозиционных каналов.