Сегодня суббота, 26 июня, когда на небе растущая Луна в знаке Козерога. Это говорит о том, что отдых заслуживают лишь те знаки Зодиака, которые усердно трудились всю неделю и успели решить все свои рабочие дела до выходных. Те же, кто ленился и не достиг результата, могут ощущать странную тревогу и душевное волнение в течение дня.

В частности, астрологи называют три знака Зодиака, которым удастся отдохнуть всласть. Это Близнецы, Раки и Козероги.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Воспринимайте спокойнее все изменения в своей личной жизни. Можете обсудить то, что вас беспокоить с близкими. А лучше забыть на время о работе и махнуть с любимым человеком на море, позабыв на несколько дней о всех делах. Поверьте, расслабление вашему знаку просто необходимо, чтобы продолжать делать тот объем дел, который вы делаете, с таким же запалом и энтузиазмом. В программу отдыха обязательно включите спа-процедуры, массаж и медитацию.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня в процессе отдыха вас могут посетить оригинальные и плодотворные идеи. Возможно, захочется уделить внимание здоровью, заняться новым видом спорта, договориться о встрече с другом или подругой. Делайте все, что приносит вам удовольствие и внутреннее успокоение. А быть может, вам вовсе не захочется никого видеть. Так позвольте себе ничего не делать и все выходные проваляться на диване за просмотром сериала. Вы это заслужили напряженной рабочей неделей.

Козерог (22.12 - 20.01)

Твердость и уверенность в течение недели уже помогли вам добиться ряда поставленных целей. На выходных постарайтесь ослабить хватку и снизить темпы завоевания мира. Вы еще успеете блеснуть перед начальством своими лучшими качествами. Выработайте в себе привычку так же полноценно расслабляться, как вы работаете. Прогоняйте все негативные мысли от себя, заряжайтесь энергией в танцах, прогулках с домашними любимцами и проведении досуга с детьми. Излучайте молодость и жизнерадостность, чувствуйте себя маленьким ребенком, который встречает утро с улыбкой, что бы ни случилось.

Ранее мы публиковали гороскоп на эту неделю для всех знаков Зодиака. Нужно также учитывать, что прогноз на конец июня будет неутешительным для этих двух знаков Зодиака.

Также "Страна" публиковала лунный посевной календарь на июнь 2021.