Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко возмущена дорогими букетами цветов, которые 16 июня подарили в честь дня рождения нардепу от "Слуг народа" Юлии Гришиной прямо в зале Верховной Рады. По ее мнению, выкладывать в ложе парламента букеты на крупные суммы денег "непристойно".

Об этом народная избранница заявила во время заседания Верховной Рады, видео со своим выступлением она обнародовала в Facebook.

"Уже два года народ видит как "слуги" тут соревнуются в тщеславии, превращая ложу в филиал Бессарбки или цветочный магазин...Мы хотим обратить к главе ВР о том, что есть мораль. И когда в ложе парламента выкладывают букеты на стоимость годовой зарплаты учителя, врача, годовой зарплаты военнослужащего на фронте - это непристойно. Более того, согласно регламенту нельзя заносить это в залы", - заявила Геращенко.

В ответ Юлия Гришина порекомендовала нардепу в начать с себя и не забыть перестать носить цветы в зал своему шефу (лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко). Также она обнародовала фотографии Геращенко с букетами цветов в окружении народных депутатов.

"Ирина Геращенко второй день не может успокоиться по поводу Цветов, подаренных вчера мне в честь дня рождения депутатами разных фракций! Кричит, что нужно запретить заносить цветы в зал", - написала Гришина в своем Telegram-канале.



Напомним, весной экс-министру здравоохранения Максиму Степанову в Верховной Раде вручили похоронный букет.

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