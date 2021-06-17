"Оппозиционная платформа - За жизнь" собирается подать заявление о возбуждении уголовного дела за призывы к массовым убийствам против нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, который с трибуны Рады призвал к расстрелам.

Об этом в Facebook сообщил сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Подаем заявление на возбуждение уголовного дела по Потураеву. Призыв к массовому убийству - это срок..." - написал Рабинович.

Напомним, во время заседания Рады 17 июня нардеп Никита Потураев призвал расстрелять вторую по размеру фракцию парламента - "Оппозиционную платформу за жизнь". Он заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ". После этого трибуне вышла фракция ОПЗЖ, а на защиту Потураева выдвинулись "слуги". Илья Кива и Николай Тищенко подрались. "Страна" подробно писала о том, как это было.

Также мы писали, что "Оппоплатформма" объявила о бойкоте гуманитарного комитета, пока его возглавляет Потураев.

Кроме того, мы публиковали полное видео драки в Раде из-за призыва Потурааева к расстрелу ОПЖЗ.

Нардеп Никита Потураев уже извинился за свое высказывание и заявил, что у него зашкаливают эмоции.