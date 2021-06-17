В ближайшие дни в Украине будут работать более 60 центров вакцинации. Обновляемый список адресов
В Министерстве здравоохранения заявили, что на ближайших в воскресенье, 20 июня, из-за праздника закроют большинство центров массовой вакцинации и опубликовали обновленный график работы.
Прививку от коронавируса можно будет сделать в четверг и пятницу, 17 и 18 июня, в эти дни большая часть центров будет работать.
Также некоторые центры будут открыты 20 июня.
На сегодняшний день в Украине действуют более 60 центров массовой вакцинации в 16 регионах:
- 13 - в Днепропетровской области,
- 6 - во Львовской области,
- 6 - в Одесской области,
- 5 - в Полтавской области,
- 7 - в Херсонской области,
- 7 - в Черкасской области
- 6 - в Киевской области,
- 5 - в Черновицкой области,
- 3 - в Ровенской,
- 2 - в Хмельницкой области,
По одному - в Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Харьковской областях и Киеве.
Список центров может обновляться. Точное расписание их работы смотрите здесь:
Напомним, в четверг, 17 июня, в Киеве впервые центр вакцинации заработал в будний день. Там образовались масштабные очереди.
Ранее в КГГА объяснили, что решение о переносе вакцинации с выходных на будние дни обусловлено несколькими факторами.
Также мы рассказывали, в каких населенных пунктах Киевской области сегодня открыли три центра вакцинации.