В Министерстве здравоохранения заявили, что на ближайших в воскресенье, 20 июня, из-за праздника закроют большинство центров массовой вакцинации и опубликовали обновленный график работы.

Прививку от коронавируса можно будет сделать в четверг и пятницу, 17 и 18 июня, в эти дни большая часть центров будет работать.

Также некоторые центры будут открыты 20 июня.

На сегодняшний день в Украине действуют более 60 центров массовой вакцинации в 16 регионах:

13 - в Днепропетровской области,

6 - во Львовской области,

6 - в Одесской области,

5 - в Полтавской области,

7 - в Херсонской области,

7 - в Черкасской области

6 - в Киевской области,

5 - в Черновицкой области,

3 - в Ровенской,

2 - в Хмельницкой области,

По одному - в Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Харьковской областях и Киеве.

Список центров может обновляться. Точное расписание их работы смотрите здесь:

Напомним, в четверг, 17 июня, в Киеве впервые центр вакцинации заработал в будний день. Там образовались масштабные очереди.

Ранее в КГГА объяснили, что решение о переносе вакцинации с выходных на будние дни обусловлено несколькими факторами.

Также мы рассказывали, в каких населенных пунктах Киевской области сегодня открыли три центра вакцинации.