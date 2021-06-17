В Украине уже около 70 центров массовой вакцинации. Фото: flickr.com

В Министерстве здравоохранения заявили, что на ближайших в воскресенье, 20 июня, из-за праздника закроют большинство центров массовой вакцинации и опубликовали обновленный график работы.

Прививку от коронавируса можно будет сделать в четверг и пятницу, 17 и 18 июня, в эти дни большая часть центров будет работать.

Также некоторые центры будут открыты 20 июня.

На сегодняшний день в Украине действуют более 60 центров массовой вакцинации в 16 регионах:

  • 13 - в Днепропетровской области,
  • 6  - во Львовской области,
  • 6 - в Одесской области,
  • 5 - в Полтавской области,
  • 7 - в Херсонской области,
  • 7 - в Черкасской области
  • 6 - в Киевской области,
  • 5 - в Черновицкой области,
  • 3 - в Ровенской,
  • 2 - в Хмельницкой области,

По одному - в Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Харьковской областях и Киеве.

Список центров может обновляться. Точное расписание их работы смотрите здесь:

Напомним, в четверг, 17 июня, в Киеве впервые центр вакцинации заработал в будний день. Там образовались масштабные очереди.

Ранее в КГГА объяснили, что решение о переносе вакцинации с выходных на будние дни обусловлено несколькими факторами.

Также мы рассказывали, в каких населенных пунктах Киевской области сегодня открыли три центра вакцинации.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.