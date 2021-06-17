Участники похищения Николая Чауса установлены. Скриншот из видео

Следственные органы Молдовы установили всех участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса,  по предварительным данным часть из них являются сотрудниками украинской разведки.

Об этом сообщают источники "Страны" в силовых структурах Молдовы.

По их данным, генеральная прокуратура республики уже готовит объявление причастных к похищению Чауса в розыск через Интерпол.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку

17 мая Николай Чаус записал первое видеообращение в котором заявил, что похищение произошло в 2016 году и с тех пор он вынужден находиться вне дома.

Также сообщалось, что 16 июня было обнародовано очередное видеообращение Чауса, в котором он рассказал он рассказал о конфликте с главой НАБУ Артемом Сытником. Супруга Николая Чауса Светлана назвала его новое видеообращение "зверской клоунадой".

 

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