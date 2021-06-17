Следственные органы Молдовы установили всех участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, по предварительным данным часть из них являются сотрудниками украинской разведки.

Об этом сообщают источники "Страны" в силовых структурах Молдовы.

По их данным, генеральная прокуратура республики уже готовит объявление причастных к похищению Чауса в розыск через Интерпол.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая Николай Чаус записал первое видеообращение в котором заявил, что похищение произошло в 2016 году и с тех пор он вынужден находиться вне дома.

Также сообщалось, что 16 июня было обнародовано очередное видеообращение Чауса, в котором он рассказал он рассказал о конфликте с главой НАБУ Артемом Сытником. Супруга Николая Чауса Светлана назвала его новое видеообращение "зверской клоунадой".