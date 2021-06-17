Украина отменила специальные ограничения на въезд в страну из Индии, введенные со 2 мая этого года из-за широкого распространения в этой стране Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" ссылаясь на постановление №611 от 16 июня, опубликованное в газете "Урядовый курьер" .

Документ исключает из постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 пункт, которым устанавливался полный запрет на пересечение границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на её территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Исключение было сделано лишь для граждан Украины и иностранцев, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, для которых было установлено требование обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования. Однако теперь и это требование отменено.

Ограничения действовали со 2 мая 2021 года.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал гуманитарные поставки в Индию медицинского кислорода, необходимого там из-за вспышки коронавируса.

Помимо этого, к концу мая в Индии зафиксировали более чем 8 800 случаев мукоромикоза - инфекции, вызываемой различными видами грибков.