Денис Шмыгаль подал в суд на НАПК. Фото: "Страна"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Окружной административный суд Киева, чтобы отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности назначения Юрия Витренко главой НАК "Нафтогаз Украины". 

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК. 

"Истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца — Кабинет министров и председателя правления АО НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко", - сообщили в суде. 

Сейчас Окружной админсуд решает вопрос касаемо открытия производства по этому иску. 

Напомним, глава НАПК Новиков постановил отменить назначение Витренко на пост главы НАК "Нафтогаз", поскольку после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. 

Также мы писали, что из-за этого постановления глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Юрия Витренко от должности главы правления

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